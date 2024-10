Judetul, sub raziile ordinii publice

CARAS-SEVERIN - Luna aceasta, politistii caraseni au derulat o serie de actiuni cu efective marite, in orasele din judet si in zona rurala adiacenta acestora. Dupa Resita, vizata la mijlocul saptamanii trecute, weekendul a fost dedicat zonelor oraselor Moldova Noua, Herculane, Caransebes si Otelu Rosu!La Moldova Noua, un barcagiu a... "inverzit fiola"Timp de patru ore, la Moldova noua si in localitatile rurale din apropiere, au actionat 45 de politisti de la diferite structuri, jandarmi si ... citește toată știrea