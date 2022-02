JYSK a deschis un magazin in Resita si anunta o saptamana de oferte speciale

RESIEsA. Retailerul scandinav de mobilier si produse pentru casa JYSK a inaugurat pe 24 februarie 2022 un magazin in Resita. JYSK ajunge, astfel, la o retea de 117 unitati in Romania. Magazinul JYSK Resita are o suprafata de 1400 mp si este amplasat in City Center din strada I.L. Caragiale nr 16, Resita!Este primul magazin deschis de retailer in orasul Resita. Programul de functionare a magazinului este de luni pana sambata intre orele 10.00 - 20.00 si duminica intre orele 10.00 - 18.00."Ne ... citeste toata stirea