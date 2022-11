Kilometrii asfaltati trebuie si... marcati

CARAS-SEVERIN - Administratia judeteana informeaza ca isi continua investitiile in drumuri. Directia de Drumuri Judetene Caras-Severin, a reparat DJ 585 Binis - Bocsa. Pe primii doi km de la Bocsa a fost turnat covor asfaltic nou, iar marti au fost aplicate si marcajele rutiere!"Pe toate drumurile judetene pe care se vor turna covoare asfaltice noi vor fi aplicate marcaje rutiere pentru ca participantii la trafic sa poata circula in conditii mult mai bune si in siguranta", a transmis Romeo ... citeste toata stirea