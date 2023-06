CARAS-SEVERIN - Chiar daca ideea pare halucinanta, ii apartine mai mereu absentei consilier judetean Ionela Kovacs. Demagogic, afirma ca sustine dezvoltarea turismului! A aratat altceva la vot, dupa ce a dat in gropi la propriu. N-o zicem noi, a recunoscut singura, afirmand ca, din groapa de la Varadia, a sunat alt consilier judetean!Totusi, dincolo de "Iudele" tradatoare ale liberalilor, care topaie prin Consiliul Judetean, neprimite inca oficial in bratele rosii ale taberei adverse ale ... citeste toata stirea