La 18 ani, baut, s-a rasturnat cu masina la Prilipet

PRILIPEEs - Un tanar de 18 ani, din Bozovici, fara permis si sub influenta alcoolului, s-a rasturnat cu masina la Prilipet, in noaptea de 12 spre 13 octombrie, la ora 1.30, pe DC 38. Potrivit politistilor, tanarul ar fi pierdut controlul asupra volanului si a parasit partea carosabila, rasturnandu-se in fata unui imobil!"In urma testarii conducatorului auto cu aparatul din dotare a rezultat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care tanarul a