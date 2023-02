La 19 ani, si-a croit viitorul cu haine false

MOLDOVA NOUA - In urma a doua perchezitii domiciliare, in doua judete, pentru contrafacerea de produse de imbracaminte, oamenii au ridicat de la un tanar din Moldova Noua, 4 masini de brodat, 400 de hanorace branduite cu marci cunoscute si aproximativ 100.000 de lei!Joi, 9 februarie, politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Caras-Severin, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moldova Noua, au efectuat doua perchezitii domiciliare in ... citeste toata stirea