La Arsenal SA, intai obuzele si-apoi tunurile!

RESIEsA - Asta prevede contractul de colaborare semnat, azi, intre "fabrica de tunuri" si Torman SRL, subsidiara din Romania a unei societati din Marea Britanie!In prezentarea facuta demersurilor de repornire a activitatii Arsenal SA, secretarul de stat in Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului, Flavius Nedelcea, a precizat ca, potrivit contractului: "Baza existenta, aflata in conservare, va fi pregatita pentru a produce in continuare teava de tun. Intr-o prima faza, de pana la ... citește toată știrea