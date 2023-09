BERZOVIA - Primaria Berzovia are in vedere drumurile comunei, iar caminul cultural e aproape gata!Din discutia cu primarul Ion Serafin am retinut ca au fost depuse doua proiecte pe Programul "Anghel Saligny" vizand drumurile comunei. Primul tinteste reabilitarea a cate trei strazi secundare in Berzovia si Fizes, in lungime totala de 2,6 km, iar al doilea vizeaza portiunea de 1 km a DC 105, cuprinsa intre primarie si intersectia cu DN 58B. "Asteptam sa semnam contractele de finantare pentru ... citeste toata stirea