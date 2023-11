BUCOVA - Barbatul, in varsta de 38 de ani, din judetul Maramures, care lucra ca zilier in zona, a fost retinut pentru 24 de ore, sub invinuirea de furt calificat, dupa ce ar fi dat 3 spargeri din aceeasi locuinta!"La data de 26 octombrie 2023, politistii au fost sesizati despre faptul ca in dimineata zilei de 23 octombrie 2023, in jurul orei 03.30, persoane necunoscute ar fi patruns, prin escaladarea gardului, intr-o locuinta din satul Bucova, de unde ar fi sustras 1.450 de lei. In urma ... citeste toata stirea