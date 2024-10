La Caransebes incep sa apara insulele ecologice

CARANSEBES - Adica noile platforme pentru colectarea deseurilor menajere si reciclabile din zonele de blocuri ale municipiului, realizate printr-un proiect PNRR in valoare de 1,64 de milioane de lei!In total sunt 25 de astfel de insule ecologice supraterane, primele fiind montate chiar in aceste zile in cartierul Pipirig sau pe strada Laurentiu Iancu. Fiecare locatie de acest gen va deservi minimum 200 de locuitori, cu acces asigurat pe baza de cartela electronica, iar in perioada urmatoare ... citește toată știrea