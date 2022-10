La Caransebes se repara dupa cei de la apa si gaz

CARANSEBES - Primaria, prin Serviciul Public pentru Intretinere si Reabilitare, a efectuat in ultima perioada de timp, profitand si de vremea buna, lucrari de reparatii pe mai multe strazi din municipiu. Asta mai ales in zonele unde au fost efectuate lucrari sau unde au aparut avarii la reteaua de apa si canalizare, ori lucrari de extindere a retelei de gaz!"In acelasi timp, a fost reabilitat trotuarul de pe strada Stefan Jianu, iar in aceste zile se lucreaza la asfaltarea intersectiei ... citeste toata stirea