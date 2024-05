La "Decebal" lucrarile avanseaza

CARANSEBES - Ne referim la fostul liceu mecanic din Caransebes, actualmente Liceul Tehnologic "Decebal", situat in cartierul Pipirig, unde renovarea energetica prin PNRR se deruleaza conform graficului convenit intre municipalitate si constructor!"Lucrarile de renovare a Liceului Tehnologic Decebal, incepute in urma cu doua luni, avanseaza in corpul cladirii unde nu se desfasoara in prezent activitate didactica. Constructorul a mobilizat mai multe echipe care lucreaza in interior, urmand ca ... citește toată știrea