La divorturi ce-am fost vizibil pe plus in 2023

CARAS-SEVERIN - In rest, la capitolul "Miscarea naturala a populatiei", judetul a incheiat anul mai mult pe minus!Desi pare a fi o constructie artificiala si o contradictie in termeni, "sporul natural negativ" descrie totusi o realitate, la fel cum o face si o alta expresie celebra din terminologia economica: "cresterea negativa". Ca tendinta generala, se poate observa o scadere continua a populatiei judetului, astfel ca, daca in 1992 aici traiau 373.100 de locuitori, la 1 iulie 2023 numarul ... citește toată știrea