RESIEsA - In aceasta dimineata, in jurul orei 09.30, politisti de la Biroul Siguranta Scolara si Politia Municipiului Resita au fost sesizati de catre conducerea unei unitati de invatamant din Resita despre faptul ca un elev ar fi pulverizat spray iritant lacrimogen pe holul scolii. Este vorba de fosta Generala 12, acum structura a Colegiului National "Mircea Eliade"!"Politistii s-au deplasat imediat la unitatea scolara, unde au stabilit faptul ca in prima pauza dintre orele de curs, un elev ... citeste toata stirea