La Herculane miroase a saracie!

BAILE HERCULANE - Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidentiale din 2024, a adus in atentia publicului aceasta problema printr-un videoclip postat pe retelele sociale.In clipul sau, Lasconi denunta situatia deplorabila in care a ajuns statiunea si critica in termeni duri clasa politica, pe care o considera responsabila pentru starea de degradare a orasului. "Mi s-a parut ca miroase a saracie! Ruine, multe ruine in centrul vechi." i-a spus Elenei Lasconi o turista!Orasul, una dintre ... citește toată știrea