La Jupa se mai baga o data gazul!

CARANSEBES - Deocamdata, tot in scripte, pentru ca, faptic, nici urma de retele de gaz in localitatea ce apartine de municipiul Caransebes, in ciuda promisiunilor facute in ultimii 30 de ani!Asta, cu toate ca la doar cativa kilometri exista o statie de comprimare a gazelor naturale ce face parte din proiectul BRUA, denumita chiar Statia de Comprimare Jupa, desi se afla pe teritoriul comunei Constantin Daicoviciu.Primaria Caransebes a incercat si in 2021 o extindere a retelelor de gaz la ... citeste toata stirea