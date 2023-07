CARAS-SEVERIN - In orasul de la malul Dunarii continua investitiile in cadrul programului national "Anghel Saligny". Luni, 17 iulie, Ion Chisalita, primarul orasului Moldova Noua, a semnat la Bucuresti, in prezenta ministrului Dezvoltarii, Adrian Ioan Vestea, contractul de finantare pentru modernizarea infrastructurii stradale!Valoarea totala pentru asfaltarea strazilor din Orasul Nou, precum si pentru o parte din strazile din Moldova Veche si Moldova Noua, se ridica la peste 9 milioane de ... citeste toata stirea