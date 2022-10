La multi ani de Ziua Armatei Romaniei!

RESIEsA - Partenerii si aliatii internationali au pozitionat armata romana a 11-a in UE si a 14-a in NATO. Asta confirma plusul de valoare castigat de armata romana in cei peste 18 ani de apartenenta la NATO, precum si procesul continuu de modernizare demarat atunci. O spune premierul Nicolae Ciuca, in mesajul citit azi la Resita de prefectul Ioan Dragomir!"Acum avem cel mai bun prilej de a multumi generatiilor de astazi de militari ai Romaniei, in care ne punem toata increderea pentru ... citeste toata stirea