CARANSEBES - Chiar si fara defilarea militarilor, pentru ca a ramas doar o umbra din ceea ce era odata armata din Caransebes, cateva sute de localnici n-au tinut cont de vremea cand cu soare, cand cu ploaie, si au venit in fata Catedralei Episcopale la manifestarile dedicate Zilei Nationale!Au ascultat slujba oficiata de episcopul Lucian si apoi scurtul discurs al primarului Felix Borcean. "Am inceput cea mai frumoasa zi a neamului nostru in Catedrala Episcopala. Astazi, chiar daca nu e cea ... citeste toata stirea