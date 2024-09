La munca mai multa, rezultate mai putine

CARAS-SEVERIN - Desi numarul salariatilor a crescut in primul semestru, productia industriala si cifra de afaceri totala au fost in regres!Potrivit sintezei realizate de Institutia Prefectului cu privire la stadiul indeplinirii obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare 2023-2024, in semestrul I al acestui an, efectivul salariatilor la sfarsitul acestui intervalul a fost de 55.256 de persoane, cu 386 persoane mai mare fata de cel din iunie 2023. Ar fi fost de asteptat ca aceasta crestere ... citește toată știrea