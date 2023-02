La muzeul de la Bozovici, "gunoiul" unora este comoara altora

BOZOVICI - O experienta unica, asa poate fi descrisa in doar cateva cuvinte o vizita la Muzeul Satesc din comuna Bozovici!Sesiunea organizata de Administratia Parcului National Cheile Nerei-Beusnita in comuna Bozovici, in vederea prezentarii proiectului de revizuire a actualului plan de management, a dat prilejul vizitarii si unui loc cu totul special: Muzeul Satesc. Costume populare foarte valoroase, tesaturi, carti vechi, unelte reconditionate din gospodariile localnicilor, tablouri si ... citeste toata stirea