La Rudaria s-a deschis din nou cufarul cu amintiri....

EFTIMIE MURGU - Ar fi nevoie de cateva saptamani si tot nu ar fi de ajuns pentru a afla povestile morilor de apa de la Rudaria, spune Radu Trifan, presedintele de la Acasa in Banat. Cufarul cu amintiri s-a deschis pentru o noua carte: Morile Rudariei!Neobosita echipa de la Acasa in Banat se afla din nou in judetul Caras-Severin. De cateva zile, impreuna cu cativa reprezentanti ai Muzeului Astra din Sibiu, cei de la Acasa in Banatsi-au stabilit cartierul general la Rudaria, pentru o noua ... citește toată știrea