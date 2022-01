La Sacu se desarta sacii cu euro

SACU - Si asta pentru ca primarul Nicolae Daminescu are in plan, pentru comuna, investitii de milioane de euro!Primarul comunei Sacu, Nicolae Daminescu, ne-a spus ca anul trecut a reusit sa finalizeze, dupa trei ani de munca, proiectul privind asfaltarea a 6,8 kilometri de strazi in centrul de comuna si partial in satul Salbagelu Nou, valoarea investitiei fiind de 948.000 de euro, fonduri europene obtinute prin Planul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 7.2 - "Investitii in crearea si ... citeste toata stirea