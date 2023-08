SCAIUS - Cazul copilului gasit fara suflare continua cu acuzatii grave aduse la adresa familiei, de violenta in familie, femeia fiind retinuta pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventiva!Dupa cum informa Politia judetului, in seara zilei de 5 august, la ora 22.55, oamenii legii au fost anuntati, prin 112, ca un copil de un 1 an si 2 luni a fost gasit mort, la Scaius: "Politistii care s-au deplasat la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma, in prezent fiind ... citeste toata stirea