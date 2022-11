La sfarsitul lunii, Oravita va avea un muzeu nou

ORAVITA - Muzeul de Istorie a Culturii Vaii Carasului va fi in curand dat in folosinta. Peste 5,5 milioane de lei au fost investiti in amenajarea acestei institutii de cultura!Cu bani europeni, frumoasa Vale a Carasului va avea in curand un muzeu nou, care urmeaza sa fie integrat in scurt timp in circuitul turistic si cultural. Proiectul, al carui beneficiar este Primaria Oravita, are o valoare de peste 5,5 milioane de lei, din care 5,3 milioane reprezinta fonduri europene nerambursabile. ... citeste toata stirea