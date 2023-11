CARANSEBES - 350 de milioane de lei ar putea primi municipalitatea din Caransebes pentru proiectul de reabilitare a Spitalului Municipal de Urgenta si construire a unor noi sectii, dorit de primarul Felix Borcean si de consilierii locali!Mai ales ca vesti bune vin de la Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene, care a lansat in aceste zile in dezbatere publica o Ordonanta de Urgenta care reglementeaza programul de investitii in spitale, cu o alocare de 10 miliarde de lei, pentru ... citeste toata stirea