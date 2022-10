"La Sura" se deschide la 1 mai 2023

SECU - Locatia din statiunea Secu, care a atras in aceasta vara mii de oameni, s-a inchis. Motivul este simplu: s-a incheiat sezonul!"Deschidem anul viitor, de 1 Mai. Vom continua investitiile pentru ca sezonul viitor sa va simtiti mult mai bine. Multumim pentru interesul acordat si in acest an, tuturor celor care ne-ati vizitat. Povestea merge mai departe, cu voi!", spun reprezentantii bazei.Zona de agrement este gestionata de catre ... citeste toata stirea