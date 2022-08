La tarmuri, in Bizantul de dupa Bizant

GORNEA - Denumim astfel campania de sapaturi arheologice de salvare, desfasurata luna aceasta de catre echipa muzeului din Caransebes!Condusa de dr. Adrian Ardet, echipa i-a reunit pe dr. Dacian Rancu, muzeograful Iulian Leonti si arheologul Dimitrie Negrei. In cursul a trei saptamani de sapaturi, a fost descoperit cimitirul asezarii medievale aflate in imediata apropiere, datata din secolele XI - XIII. Campania a avut loc la solicitarea unui beneficiar privat din zona, in prezent purtandu-se ... citeste toata stirea