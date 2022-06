La volan, sub influente alcoolice si psihoactive

CARAS-SEVERIN - Politistii caraseni au facut un scurt bilant trist al starii in care unii decid sa se urce la volan. Trei sub influente, prinsi in 24 de ore...Astfel, luni, 13 iunie, politistii din Otelu Rosu au oprit pentru control, pe strada 22 Decembrie 1989, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani care, la testarea cu aparatul etilotest, avea o alcoolemie 1,80 mg/l alcool pur in aerul expirat.Tot luni, dar in jurul orei 23.30, politistii rutieri din Moldova Noua au tras pe ... citeste toata stirea