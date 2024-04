Laleaua pestrita a inflorit in Banatul Montan

CARAS-SEVERIN - O planta rara si protejata in Romania, laleaua pestrita, a inflorit de curand in Banatul de Munte, putand fi observata in special in ariile naturale din Parcul National Cheile Nerei-Beusnita, dar si in unele zone din Parcul National Semenic-Cheile Carasului!"Parcul National Cheile Nerei-Beusnita este impodobit, in aceasta perioada, de minunatele lalele pestrite de munte. Delicata Fritillaria montana, element floristic ... citește toată știrea