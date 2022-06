Laleaua pestrita, strivita sub senile

ORAVIEsA - Urme de excavatoare, descoperite in interiorul si in zona Rezervatiei Naturale "Cuptor". Situatia a fost semnalata catre GEC Nera de un localnic care a trimis si fotografii realizate la Bradisoru de Jos!Cum in imagini se urmele de excavare se vad clar, oamenii de la GEC Nera s-au deplasat la fata locului. "Am verificat situatia si am vazut excavari si dizlocari de roca, teren ravasit de utilaje si devierea cursului paraului afluent al Vaii Lisava", am aflat de la Corneliu Popovici ... citeste toata stirea