Langa Lacul Trei Ape se vrea un taram de vis

BREBU NOU - Zlatomir Maletici, viceprimarul comunei Brebu Nou, a vorbit despre proiectele aflate in derulare si despre planurile de viitor pentru dezvoltarea infrastructurii si turismului in zona!Cel mai ambitios proiect fiind acela in care comuna pregateste investitii importante in turism pentru Lacul Trei Ape. "Avem in vedere o zona de agrement langa Trei Ape, o zona superba de aproximativ 10.000 de metri patrati. Aici vom amenaja un teren de sport multifunctional pentru fotbal, baschet, ... citește toată știrea