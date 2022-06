Lavinia Calina si "Angaraka" la Bookfest

CARANSEBES - Chiar daca s-a stabilit de cativa ani in Anglia, caransebeseanca scrie in continuare ceea ce a consacrat-o, adica literatura SF. Si o face bine!Dupa "Ultimul Avanpost", "Neamul Corbilor" si "Zona Zero", ieri, la Salonul International de Carte Bookfest, cel mai mare eveniment de acest tip din tara noastra, Lavinia Calina a venit in fata cititorilor cu cele doua volume din seria "Angaraka" - "Balanta" si "Al doilea rasarit", ambele aparute la Editura UP. O provocare mare pentru ... citeste toata stirea