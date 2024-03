Le-am cerut consilierilor PSD sa opreasca circul!

CARAS-SEVERIN - Spune seful social-democratilor caraseni, dupa ce alesii judetului au reusit, in sfarsit, sa voteze bugetul Caras-Severinului!"In sfarsit, judetul Caras-Severin are buget pentru anul 2024!", a rasuflat usurat deputatul social-democrat Silviu Hurduzeu. Oficialul a marturisit ca, in calitate de sef al PSD Caras-Severin, "le-am cerut consilierilor judeteni ai PSD sa opreasca circul de la sedintele de CJ si sa inchida aceasta gaura neagra generata. Mai mare rusinea: eram singurii ... citește toată știrea