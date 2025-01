Le-au ars porcariile puse la fum pe Calea Caransebesului

RESIEsA - Pompierii militari resiteni au avut de stins preparatele puse la afumat in anexa unei gospodarii din municipiul de pe Barzava!Daca astazi pompierii miliari resiteni au avut de lupta cu un incendiu produs la deseurile menajere din Colonia Mierlei, din municipiul Resita, ieri au avut treaba cu... carnatii si costita. Mai in gluma, mai in serios, porcariile puse intr-o afumatoare a unei gospodarii de pe Calea Caransebesului au luat foc, la fata locului fiind chemati salvatorii, care au ... citește toată știrea