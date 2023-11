FARLIUG - Agricultura e baza pentru familia lui Ion Palean din Farliug, dar e tot mai greu de la an la an. Pentru ca atunci cand face socoteala intre cat a muncit si cat a castigat, agricultura da cu virgula si parca nu renteaza. Cu toate acestea, merge inainte si invita cumparatorii la masa lui din Piata Resita Nord, unde aduce legume proaspete in fiecare zi!La tara e multa munca, iar castigurile prea mici pentru ca agricultura sa mai fie de viitor. Am inteles din dialogul cu legumicultorul ... citeste toata stirea