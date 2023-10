FARLIUG - Se intampla la Farliug, unde nea Ion Jivan si-a dorit tare mult sa faca legumicultura ca afara. 23 de ani a trait si muncit in Franta impreuna cu familia. A lucrat ba-n constructii, ba-n agricultura, insa glasul pamantului l-a chemat inapoi in locul unde a vazut lumina zilei. S-a intors prin 2013, iar acum are o ferma mica, cat poate sa duca un om, pe care si-a dorit-o ca dincolo. Nu i-a iesit intocmai, dar ii place mult ceea ce face alaturi de cei ai casei!"Fac ceva bun, incerc sa ... citeste toata stirea