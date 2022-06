Lepa Brena, regina Festivalului Balcanic de la Berzasca

BERZASCA - Concertele incep la ora 20:00. Sunt asteptati peste 10.000 de spectatori in fiecare seara a festivalului care se va desfasura intre 15 si 17 iulie!Asta de oarece programul primei seri ii include pe Horia Brenciu, Elena Gheorghe, Nikos Papadopoulos si Jean de la Craiova. In a doua seara, vor urca pe scena Andra, 3 Sud-Est, Raluka cu programul Balkan, Mahala Rai Banda cu Shondi si Oana Radu. Ultima seara ii va aduce in fata publicului pe Dejan Petrovic si Lepa Brena.Recomandarea ... citeste toata stirea