Liberalii caransebeseni, lasati pe tusa chiar de fostul lor presedinte

CARANSEBES - S-a intamplat ieri in sedinta noului Consiliul Local Caransebes, cand s-a discutat numirea unor reprezentanti in Adunarile Generale ale Asociatilor la societatile din subordinea municipalitatii!Pentru cele cinci locuri din AGA de la Transal Urbis si Pol-Com, social-democratii au propus cate patru nume, iar liberalii unu, in persoana lui Ovidiu Tiuch. Ar fi fost indeajuns, cu cinci candidati pe cinci locuri, insa reprezentantul Forta Dreptei, fostul presedinte al PNL Caransebes, ... citește toată știrea