RESITA - Marti a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean in cadrul careia s-a aprobat, in unanimitate, propunerea managerului interimar de revocare a membrilor Comitetului Director. Medicul Cosmin Librimir si-a ales o echipa noua!"Oamenii alesi de mine au fost de acord sa ma ajute, sper sa ajung in timpul pe care-l mai am sa fac tot ce trebuie. Dupa 1 septembrie o sa ies si sa spun ce am ... citeste toata stirea