Licee stapane pe curent moca

RESIEsA - Panourile fotovoltaice de la liceele "Vuia" si "Lalescu" vor fi date de primarie in administrarea acestora. Este vorba despre cele trei, respectiv patru asemenea panouri amplasate in curtea celor doua licee, in cadrul proiectelor de reabilitare energetica finantate din fonduri europene!Panourile au valori de 618.000 de lei, respectiv 1,2 milioane de lei, fiind vorba despre suprafete construite de 37 mp, respectiv 50 mp. Prin amplasarea lor, se vrea scaderea emisiilor de carbon si a ... citeste toata stirea