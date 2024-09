Licitatia pentru ridicarea a doua noi blocuri, reluata

RESIEsA - Valoarea contractului a crescut cu un milion de lei fata de procedura anulata in iulie, in lipsa ofertelor de la constructori!Primaria Municipiului a initiat ieri, pe SEAP, o doua incercare de a achizitiona lucrarile aferente "Extinderii stocului locativ public pentru constructii de locuinte sociale in Zona Urbana Functionala nr. 4 - Cartier Stavila si Marginea pentru populatia din zonele urbane marginalizate - Etapa II". Fata de prima incercare, initiata in iunie, plafonul valoric ... citește toată știrea