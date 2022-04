Licitatie aranjata pentru contrabanda cu bacul Consiliului Judetean?!

Toti ochii sunt in aceste momente pe palatul administrativ din Resita, unde, in doar cateva minute, se deschid plicurile celor doi ofertanti care isi doresc sa administreze bacul Consiliului Judetean Caras-Severin de trecere a Dunarii! Inclusiv cei ai oamenilor legii, care au auzit si ei de valurile de la Moldova Noua!Societatea care administra bacul, in care administratia judeteana e actionar, a fost falimentata la insistentele presedintelui Romeo Dunca. In conditii mai mult decat ... citeste toata stirea