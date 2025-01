Liderul Ligii a V-a Caras-Severin si-a incheiat vacanta

CARANSEBES - Elevii lui Gheorghe Manu s-au reunit luni dupa-amiaza la stadionul din Balta Sarata pentru un prim antrenament de acomodare la efort. N-au fost prezenti chiar toti jucatorii din lot, Mario Longa fiind plecat spre exemplu la Survivor Romania. Au fost insa pe iarba din Balta aproape toti noii veniti in aceasta pauza de iarna de la Magica si Armenis!Antrenorul Gheorghe Manu s-a declarat multumit de cum au aratat baietii dupa vacanta, fara kilograme in plus. "Baietii, chiar si in ... citește toată știrea