Liga a IV-a Caras-Severin, o lupta in doi?

CARAS-SEVERIN - In timp ce Magica Balta Caransebes merge din victorie in victorie, de Nera Bogodint fug aproape toti!Fotbalul de judet din Caras-Severin gafaie din ce in ce mai tare, desi abia a inceput o noua editie. Daca de la Liga a V-a nici n-ar fi prea mari pretentii, la Liga a IV-a, in schimb, asteptarile sunt mai mari, in perspectiva barajului pentru Liga 3, esalon unde Carasul nu mai are reprezentanta dupa desfiintarea Lupacului. Cu toate acestea, pare ca lupta din acest an se va da ... citește toată știrea