Linia de 400 kV Portile de Fier - Resita a fost finalizata

CARAS-SEVERIN - Cel mai complex proiect de linie executat in ultimii 30 de ani in Romania a trecut ieri, cu succes, proba energizarii!Complexitatea tehnica si provocarile pe care echipele de proiect, atat ale constructorilor cat si ale companiei beneficiare, le-au intampinat in procesul de executie a lucrarilor reflecta efortul extraordinar al specialistilor care au contribuit la finalizarea acestei linii, se arata intr-un comunicat de presa al Transelectrica.Noua Linie Electrica Aeriana ... citește toată știrea