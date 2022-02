Locatii din judet unde va puteti refugia in caz de dezastru sau bombardamente

CARAS-SEVERIN - In Caras-Severin sunt 45 de adaposturi de protectie civila. Resita are cele mai multe (32), urmata de Caransebes (4) si Otelu Rosu (4). Sunt marcate cu litera A!Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a publicat recent lista adaposturilor de protectie civila din toata Romania. Documentul cuprinde 4.358 de locuri in care oamenii s-ar putea ascunde in caz de dezastru sau bombardament. In Caras-Severin sunt 45 de asemenea obiective. Resita are cele mai multe (32), ... citeste toata stirea