SLATINA TIMIS - Un incendiu la o locomotiva electrica, produs in gara la Slatina Timis, a fost raportat in aceasta dimineata, la ora 5.50, la 112. Locomotiva a fost decuplata imediat, de catre angajatii CFR, de la cele doua vagoane in care se aflau 50 de calatori!"A actionat Detasamentul Caransebes cu doua autospeciale pentru stins incendii si o ambulanta SMURD. Calatorii au fost evacuati. Din fericire, nu au ... citeste toata stirea