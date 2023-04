CARAS-SEVERIN - Veniturile mici si birocratia impiedica multi varstnici caraseni aflati in situatii de vulnerabilitate sa le ocupe!In judet functioneaza, la ora actuala, zece unitati de asistenta sociala care asigura in regim rezidential ingrijirea si asistenta persoanelor varstnice, cu un total de 451 de locuri. Acestora li se vor adauga in curand alte 100, odata cu licentierea unei noi unitati, aflata in curs de amenajare la Resita. "Paradoxal, sunt locuri libere la caminele furnizorilor ... citeste toata stirea