Lovit cu parul in cap in plina strada! Agresorul, arestat!

RESIEsA - S-a intamplat ieri seara la Resita, pe Aleea Galati, unde s-a derulat un conflict violent intre doi barbati. In urma loviturilor, barbatul agresat a ajuns in stare grava la spital, in timp ce agresorul a fost arestat pentru 30 de zile!"Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin au dispus in data de 21.01.2023 punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul P.D.F. sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor, retinandu-se ca, in data de 20.01. ... citeste toata stirea